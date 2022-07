Elisabetta Gregoraci, "atteggiamenti inequivocabili": beccata con lui...chi è la nuova fiamma

31 luglio 2022 a

Elisabetta Gregoraci ha una nuova fiamma? Stando ad alcune indiscrezioni, un uomo sarebbe riuscito a rapire il cuore della showgirl. E così la conduttrice di Battiti Live torna a far parlare di sé, finendo al centro del gossip estivo. Pare che il compagno della Gregoraci abbia 12 anni meno di lei. A rivelare l'ultima indiscrezione sulla vita sentimentale della showgirl è il settimanale Di Più, che fa anche il nome del presunto nuovo partner della conduttrice. Si tratterebbe di Giulio Fratini, legato in passato alla conduttrice Rai Roberta Morise e secondo alcune voci ex compagno di Aida Yespica.

La Gregoraci e il manager sarebbero stati avvistati più volte insieme in atteggiamenti "inequivocabili" al Twiga, il locale di Flavio Briatore e Daniela Santaché a Forte dei Marmi. Pare, inoltre, che i due si seguano pure sui social. E non solo: Fratini avrebbe iniziato a seguire su Instagram anche il figlio di Elisabetta, Nathan Falco. Classe 1992, Giulio lavora nell'azienda di famiglia, nota a livello nazionale. Figlio del celebre imprenditore fiorentino, Sandro Fratini, a sua volta figlio del fondatore del brand Rifle.

Per ora, comunque, si tratta solo di voci. Non c'è nulla di certo. Nessuno dei diretti interessati è intervenuto sul gossip, per confermare o smentire l'indiscrezione. Tutti però ora si chiedono: la Gregoraci avrà trovato la sua anima gemella?