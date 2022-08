Francesco Totti, fuga da Roma (senza Noemi): clamoroso, dove lo hanno beccato

01 agosto 2022 a

a

a

Che fine ha fatto Francesco Totti? L’ex capitano giallorosso è stato avvistato per l’ultima volta mentre giocava a padel con Vincent Candela: per il resto di lui nessuna traccia, dopo la fine del matrimonio con Ilary Blasi. Stando a quanto riporta Dagospia - altamente attendibile essendo stato il primo a parlare della crisi tra Totti e la conduttrice di Mediaset lo scorso febbraio - l’ex calciatore non sarebbe in compagnia di Noemi Bocchi.

Video su questo argomento Ilary, è pronto lo sfogo? Ecco dove andrà a confessarsi. E lui intanto...

Qualcuno ha sostenuto che Totti si fosse trasferito a casa con la sua nuova fiamma, iniziando subito una convivenza, ma le cose non starebbero affatto così. “Troverete il Pupone nel suo ‘buen ritiro’ con un amico - si legge su Dagospia - sapete dove? Alle Terme dei Papi di Viterbo”. Totti si sarebbe quindi allontanato dalla Capitale, dove ogni suo spostamento viene attentamente seguito: probabile che stia cercando tranquillità fuori città, dopo il periodo estremamente turbolento che ha vissuto negli ultimi mesi.

"Cosa vuole ricordarle": rumors, la foto con cui Ilary Blasi demolisce Noemi Bocchi

In precedenza si vociferava che Totti avrebbe dovuto volare a Formentera per un torneo di padel: da quelle parti, però, nessuno lo ha visto. Che abbia rinunciato per evitare di finire sotto ai riflettori? Probabile, dato che la strategia di Francesco al momento sembra essere quella di rimanere defilato e di far parlare di sé il meno possibile.