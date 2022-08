Ilary Blasi, la camicetta che fa rosicare Totti: beccata così a Sabaudia

Francesco Fredella 03 agosto 2022 a

Ilary Blasi torna al mare. Stavolta sola, senza Francesco Totti. L'ex moglie del capitano della Roma si sta rilassando: il clamore mediatico di queste ultime settimane, dopo la clamorosa rottura con Totti, è stato eccessivo. Titoli di giornali, copertine, servizi televisivi nei tg: tutto, ma proprio tutto. E quindi, l'ex Lady Totti ha deciso prima di fuggire all'estero con sua sorella e poi di rifugiarsi a Sabaudia (luogo del cuore da sempre per gli ex coniugi Totti).

Ma i paparazzi sono in agguato. Sempre. Soprattutto in questi momenti di particolare tensione. Così, la conduttrice dell'Isola dei famosi viene "pizzicata" nella sua storica villa senza Francesco Totti, ma non ci pensa proprio a passare per la mogliettina mollata forse per un'altra (che potrebbe essere Noemi Bocchi). La Blasi sfoggia un fisico da urlo: le sue foto fanno il giro della Rete e diventano virali in poco tempo.

Outfit da capogiro: slip molto minimal color jeans e camicia annodata sul ventre. Addominali scolpiti. La Blasi, poi, ha i capelli raccolti e indossa una camicia bianco-azzurra che lascia vedere tutto il suo sex-appeal. Nessuna fede al dito, il matrimonio è solo un lontano ricordo. Con lei, in questo scorcio di vacanza, c'è anche Michela Quattrociocche. Un viaggio tra donne che vogliono riprendersi in mano la vita.