Ilary Blasi, "cancellata dai palinsesti": dopo la rottura con Totti...

Ilary Blasi potrebbe dire stop. Almeno per un anno. L'ex lady Totti, travolta dalla bufera mediatica dopo la separazione dal Pupone, avrebbe deciso di fermarsi per un po'. Insomma, il video può attendere (anche perché, lo ricordiamo, l'Isola dei famosi pare che sia stata cancellata dai palinsesti Mediaset per far spazio al Grande Fratello vip che s'allungherà fino a maggio).

Dalle ultime indiscrezioni, che circolano in queste ore, la Blasi starebbe accarezzando l'idea di stare un po' lontano dal clamore mediatico. La fine del suo matrimonio con Francesco Totti, sicuramente, è stato un fulmine a ciel sereno nella sua vita. E così non c'è ricetta migliore che prendersi un po' di tempo per se stessa senza pensare troppo al clamore mediatico. I riflettori possono stare spenti per un po' di mesi. La coppia d'oro, che era una delle più longeve nel panorama televisivo, ha affidato qualche settimana fa ad un comunicato stampa la fine di un matrimonio durato 20 anni. Ora, oltre al silenzio, ci sono i conti da fare con avvocati e carte bollate. Tutto, ma proprio tutto coperto da un grande segreto.

Lei, subito dopo l'addio, si è rifugiata in Tanzania (in Africa) mentre lui sarebbe rimasto prima a Roma e poi a Sabaudia, nella grande villa dell'ex coppia. Silenzio assoluto sui social. Nessuno dei due parla della rottura. Totti, però, viene fotografato ancora una volta da Chi insieme alla sua nuova presunta fiamma, Noemi Bocchi.