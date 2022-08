Michelle Hunziker: "Quando scendi fino in fondo", la frase choc

06 agosto 2022 a

Michelle Hunziker inedita. La conduttrice di Striscia La Notizia infatti ha voluto raccontare sui social la sua esperienza dopo la visita al santuario di Santa Cristina. Nelle sue stories sui social, la Hunziker si è lasciata andare a una frase che ha incuriosito e non poco i suoi fan: "Quando scendi fino in fondo e risali sei piena di energia rigenerata". Parole che forse nascondono un momento difficile attraversato dalla showgirl e conduttrice negli ultimi tempi.

La Hunziker infatti ha dovuto affrontare la rottura con Tomaso Trussardi e di fatto solo da qualche settimana ha ufficializzato la sua nuova relazione con il medico Giovanni Angiolini. Poi, sempre la Hunziker, ha proseguito nel suo racconto e ha voluto commentare con un'altra storia sui social la sua visita al santuario: "Quando astrologia e spiritualità s’incontrano è un’esperienza meravigliosa… 5000 mila anni fa ne sapevano molto più di noi".

Intanto sul fronte professionale a quanto pare c'è una battuta d'arresto per il programma "Michelle Impossible", la seconda edizione infatti dovrebbe slittare al 2023. La Hunziker però si gode in questo momento il meritato relax in vacanza in compagnia della figlia Aurora. Un momento per ritrovare la famiglia e per stare lontano dalle telecamere.