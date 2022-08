Michelle Hunziker, di nuovo con Eros: spunta il video, e Giovanni...

10 agosto 2022 a

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti di nuovo insieme, ma solo per fare karate. I due ex, che sono rimasti in ottimi rapporti, condividono la passione per questo sport. Anzi pare che sia stato proprio lui, il cantante, a coinvolgere lei nelle arti marziali. Nel frattempo impazza il gossip con Giovanni Angiolini: i due sono in crisi? Il medico ed ex gieffino è stato avvistato all’aeroporto di Milano mentre prendeva un volo.

Michelle e Giovanni hanno fatto una bella vacanza di coppia in Sardegna nei giorni scorsi, come diverse foto rubate dai paparazzi hanno dimostrato. Adesso invece non stanno più insieme. Lui sarebbe decollato - un video postato da "The Pipol Gossip" su Instagram lo mostra all'aeroporto - mentre lei ha deciso di andare sul lago d’Iseo per allenarsi insieme a Eros. Il dubbio sulla relazione tra la Hunziker e Angiolini nasce dal fatto che il chirurgo aveva comunicato ai fan di essere in ferie, almeno fino al 22 agosto. Trascorrerà questi giorni lontano da Michelle?

Per quanto riguarda la conduttrice, che da tempo condivide la passione per il karate con il cantante, ha deciso di raggiungere il suo ex per un allenamento intenso insieme. In un tenero video ripreso dall'artista con lo smartphone, si vede Michelle in tuta pronta ad allenarsi.