Massimiliano Allegri, mister beccato con la nuova fiamma? Ecco chi è

17 agosto 2022 a

a

a

Massimiliano Allegri ha dimenticato Ambra Angiolini? Il tecnico della Juventus è stato paparazzato dal settimanale Chi in compagnia di un'altra donna durante una passeggiata. Si tratterebbe di Nina Lange Barresi, consulente finanziaria residente in Svizzera. In ogni caso, questa è la prima volta che la coppia viene pizzicata insieme. Anche se sul loro rapporto circolavano delle voci già da un po'. La relazione con la Angiolini era finita invece lo scorso ottobre.

Ambra confessa una verità indicibile: "Un fallimento, nella fogna delle fogne"

Pur provando a mantenere lontana dai riflettori la storia d'amore con Nina, Allegri alla fine non è riuscito a sfuggire ai paparazzi. L'allenatore della Juve, comunque, è sempre stato molto discreto sulla sua vita privata. E pare che anche alla sua nuova compagna non piaccia esporsi troppo. La Barresi, infatti, ha un profilo privato sui social.

Quello che nessuno ha notato: cosa ha fatto Allegri con Di Maria a bordo campo

Della presunta nuova fiamma di Allegri si sa solo che è proprietaria di una società di consulenza manageriale. Nelle foto scattate dai paparazzi spiccano il suo fisico statuario e i capelli lunghissimi. Il tecnico della Juve, insomma, sarebbe pronto a voltare pagina dopo la rottura con Ambra. La loro relazione era andata avanti per quattro anni, dall'ottobre del 2017 a quello del 2021. Ed erano da poco andati a convivere a Milano quando la loro storia è finita. Nessuno dei due, comunque, ha mai voluto chiarire i motivi dell'addio. Secondo alcune voci, ci sarebbe stato un tradimento da parte del mister.