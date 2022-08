Ilary Blasi, Alfonso Signorini: "L'ho incontrata, ecco come l'ho trovata"

Francesco Fredella 24 agosto 2022 a

a

a

"E' più incazzata che triste": parla Alfonso Signorini, conduttore del Gf vip. Che è stato il primo a fotografare Totti mentre si stava consumando la rottura con Ilary Blasi. Una vera e propria bomba, senza precedenti. Per Signorini si tratta dell'ultimo giorno di vacanza in montagna. Signorini parla delle sue vacanze nell'ultimo numero di Chi. E dice: "Con me l'estate è stata generosa" Cesenatico, Mykonos e infine Cortina: sono state queste le mete del conduttore di Canale 5, che ama da sempre montagna (per questo motivo trascorre alcuni giorni sulle Dolomiti).

Questa foto di Ilary Blasi nasconde un segreto: cosa può succedere | Guarda





Poi parla della Blasi: "Penso alle risate fatte a casa mia con Ilary, che ho trovato più incazzata che triste per le sue ben note vicende sentimentali". La rottura totale tra Ilary e Totti è avvenuta in piena estate, la vera bomba di questi mesi caldi.

Ilary Blasi, di nuovo Totti? Tam tam impazzito dopo queste parole

Poi Signorini svela: "L'estate, inoltre, mi ha fatto battere il cuore ed erano anni che questo non succedeva. Non chiedetemi di più perché sono fatti miei". Gossip blindato, almeno per adesso. La Blasi, intanto, non parla. Silenzio totale. Nessuno parla: Totti resta in assoluto e religioso silenzio, come del resto anche Ilary: dopo una vacanza in Africa si è rifugiata, a quanto pare, nella sua casa sul litorale romano.