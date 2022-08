Michelle Hunziker, clamorosa rivelazione: perché è finita con Angiolini

Francesco Fredella 27 agosto 2022 a

Michele Hunziker e Giovanni Angiolini si sarebbero mollati. Per adesso non ci sono conferme ufficiali, ma solo tante indiscrezioni che si rincorrono alla velocità della luce.

La storia d’amore tra l’ex concorrente del Grande Fratello e la conduttrice è stata, sicuramente, una bomba dopo la rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Ma sembra che adesso Giovanni Angiolini e la conduttrice si siano detti addio. La fine della della relazione, che è durata 5 mesi, viene annunciata dal settimanale Chi. “Sono contenta di aver sbagliato perché solo così puoi andare avanti”, aveva dichiarato la conduttrice al magazine diretto da Alfonso Signorini. “Certe conoscenze come nascono finiscono, non c'è un motivo particolare”, rivela un insider.

Poi arriva la versione di Roberto Alessi, direttore di Novella2000. A Morning News dice: “Lei splendida, lui doppia laurea, visto che è diventato chirurgo estetico, per cui in casa fa anche comodo, ti pare? Detto questo, è difficile perché lui sta investendo molto sulla sua carriera: ha uno studio a Milano, una Roma e uno in Sardegna, dove viveva. Lei è una donna molto impegnata, è anche manager oltre che showgirl”. Insomma, Angiolini potrebbe aver messo la carriera prima di tutto. Però, sarebbe stata Michelle a fare un passo indietro forse anche per le figlie minori, Sole e Celeste, nate dalla relazione con l'ex marito Tomaso Trussardi. “Lei me lo aveva anche detto che in questo momento della sua vita, dopo la separazione da Tomaso Trussardi, ha fatto di tutto per proteggere le sue piccoline, per cui è un momento molto delicato. Questa è una mia interpretazione, ma una mamma a volte fa un passo indietro per i figli”, conclude Alessi.