Belen Rodriguez dimentica il costume: la foto al mare senza veli

Belen Rodriguez torna a fare impazzire i fan. La modella argentina è in vacanza assieme ai figli Santiago e Luna Marì. Con loro anche il marito Stefano De Martino. I quattro sono a Marechiaro, un quartiere di Napoli. Qui la Rodriguez e famiglia trascorrono le loro giornate al mare. Ed ecco che Belen non può che pubblicare foto. In particolare è l'ultima, che la vede senza parte superiore del costume da bagno, ad attirare l'attenzione dei tantissimi ammiratori.

Proprio questi ultimi sono felicissimi del ritorno di fiamma con De Martino, il ballerino da cui ha avuto Santiago e con il quale la modella è convolata a nozze. I due, dopo diversi tira e molla, sono tornati insieme facendo sognare i social e non solo. Le ultime voci avanzano il sospetto che Belen sia incinta del terzo figlio.

A insinuare il dubbio è stato uno scatto condiviso dalla showgirl su Instagram. Nella foto Belen mostra un lieve pancino con la scritta "4 chili di felicità". Nulla di certo su una possibile gravidanza. Certo è che per la modella è un periodo molto sereno, come lei stessa ha più volte ammesso. Merito, dunque, del marito De Martino.