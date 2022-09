Elisabetta Gregoraci, bomba-Signorini: "Chi frequenta in segreto", Briatore che dice?

Francesco Fredella 01 settembre 2022 a

a

a

Elisabetta Gregoraci continua a stare al centro del gossip, adesso per la presunta vicinanza al suo giovane manager, Giulio Fratini. L’ultima bomba è stata svelata dal settimanale Chi: "Continuano a frequentarsi in gran segreto". Una vera bomba che, adesso, potrebbe avere un'onda d'urto notevole, ancora più forte del solito.

Secondo le ultimissime, poi, si parla di una vacanza lussuosa. “Gli ultimi rumor li segnalano insieme in Sicilia in un resort di lusso”, scrive ancora il settimanale Chi. Dove? Mistero, per adesso. I due, quindi, avrebbero soggiornato nello stesso hotel, ma al momento non ci sono altre indiscrezioni. Già questa rende i fan ancora più in fibrillazione. Non arrivano smentite e, intanto, l’indiscrezione di Chi diventa rovente.

La temperatura sale perché fino a poche settimane fa si parlava di un ritorno di fiamma con Briatore. Notizia smentita in modo categorico da alcune fonti vicine alla Gregoraci. Per lei, ex moglie di Briatore sembra essere concentrata molto sul lavoro. E basta. Nulla. Nella vita della Gregoraci c’è sicuramente un amore: Natan Falco, suo figlio.