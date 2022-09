Elisabetta Gregoraci, "con chi sta adesso": colpo basso per Briatore

02 settembre 2022 a

Indirettamente Roberta Molise potrebbe aver confermato uno dei principali gossip dell’estate. Il suo ex Giulio Fratini pare infatti che abbia una una relazione in corso con Elisabetta Gregoraci. La conduttrice della Rai ha infatti risposto a un commento su Instagram di un suo follower: “Su Chi è uscito che il tuo ex è stato in un resort di lusso con Elisabetta Gregoraci. Non c’è paragone, tu sei bella giovane e una gran signora. Ci perde lui”.

La Morise ha ignorato la seconda parte ma ha risposto alla prima con un “sono felice per loro”. La relazione tra Fratini e l’ex moglie di Flavio Briatore sembra quindi essere reale. D’altronde il settimanale diretto da Alfonso Signorini si era sbilanciato a riguardo, senza essere smentita dai diretti interessati. I due sono infatti stati avvistati durante una breve vacanza in un lussuoso resort della Puglia: che la Gregoraci fosse lì è sicuro, dato che ha pubblicato diverse foto su Instagram, ma non c’è la prova della presenza di lui.

Fratini è infatti molto riservato sui social per quanto concerne la sua vita privata, ma a quanto pare la nuova coppia non è sfuggita agli occhi dei paparazzi. Insomma, in questa estate caldissima pare che la Gregoraci abbia finalmente trovato una nuova fiamma: di certo c’è che lei è bellissima e in formissima come sempre.