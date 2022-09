Sabrina Salerno oltre la censura: maglia bagnata, si vede letteralmente tutto

04 settembre 2022 a

Botti di fine estate per Sabrina Salerno. Esagerata. Esageratissima, come sempre. Botti - tremendamente provocanti e sexy - che esplodono direttamente sul suo profilo Instagram.

La showgirl, 54 anni portati in modo divino, offre a tutti i suoi seguaci un rullino di foto davvero... piccantissimo. "Settembre???!!! Non me ne sono accorta...", scrive a corredo delle foto con tanto di emoticon che ride a crepapelle.

Dunque ecco quattro immagini in cui si mostra al mare, nell'acqua e sulla sabbia. Sabrina Salerno indossa una magliettina bianca, la quale una volta bagnata dall'acqua diventa trasparente. E dell'intimo, non c'è traccia: si vede letteralmente tutto. Come sempre, una Sabrina Salerno incontenibile