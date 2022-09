Francesco Totti si sfoga: "Ilary non capiva nulla. E con Spalletti..."

11 settembre 2022 a

Francesco Totti non le manda a dire. Nell'intervista al Corriere in cui parla di quello che è successo con Ilary Blasi, Totti svela anche qualche retroscena sulla sua esperienza da calciatore. Con amarezza ricorda il Mondiale di Berlino 2006 quando l'Italia trionfò contro la Francia nella finalissima: "A Kaiserslautern contro l'Australia c’era pure Ilary. Io segnai e inquadrarono lei, in mondovisione. Fu l’unica partita che venne a vedere in Germania, prima della finale".

Poi parla anche del suo rapporto con Spalletti: "Fece tutto da sola. Voleva proteggermi, ebbe una reazione quasi materna. Di pallone non ha mai capito molto". Subito dopo arrivò il ritiro e l'addio alla Roma, un'uscita di scena anche dal mondo societario dei giallorossi: "E dopo lasciai anche la Roma, dove avevo cominciato a lavorare come dirigente. La rottura con la vecchia proprietà fu traumatica: come dover abbandonare la propria casa. Ero fragile, mi mancavano i riferimenti, e Ilary non ha capito l’importanza di questo dolore".

Insomma Totti spiega in modo chiaro quali sono stati i problemi con la moglie. Si è sentito poco compreso anche nella sua vita professionale. Una delusione troppo grande da digerire.