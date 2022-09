Totti-Blasi, lo sfogo di Facchinetti: "Rischio il posto, non frega un ca**o"

16 settembre 2022 a

a

a

“Piuttosto che parlare di Totti e Blasi rischio il posto”, parla Francesco Facchinetti. In pratica sarebbe a rischio il suo programma su Radio105, condizionale d’obbligo. Francesco Facchinetti ha preferito non parlare di Totti e Ilary Blasi ed ha lasciato i suoi due colleghi in studio. Poi ha deciso di spiegare l’accaduto sui social. “Io non volevo parlare della questione non perché abbia qualcosa contro di loro ma perché non voglio parlare dei fatti degli altri. So che è un argomento di attualità e costume ma a me non frega un ca**o. Non parlo di queste cose, piuttosto rischio il posto”, ha spiegato su Instagram nel corso della diretta. “Chiedo scusa se me ne sono andato di punto in bianco dal programma, lo so che non è da professionisti.”

"Vi mostro un'unica foto": l'ira dello zio di Ilary, Totti massacrato con una frase

Cosa accadrà adesso nel corso del programma? Mistero. “Non amo parlare dei fatti degli altri”, ha spiegato ancora Facchinetti, riferendosi alla rottura tra Totti e Ilary, che ha lasciato tutti senza parole durante questa estate rovente. Ora la rottura sta per arrivare in tribunale dove si potrebbe consumare l’ultimo scontro tra i due ex molto amati. E tanto famosi. Adesso sembra che Totti sia molto legato a Noemi Bocchi mentre Ilary potrebbe essere ancora single.