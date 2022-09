Sean Brocca, l'ex di Ilary smentisce Corona: "Mai dette quelle frasi"

15 settembre 2022 a

Sean Brocca, ex di Ilary Blasi, smentisce Fabrizio Corona. Nei giorni scorsi, infatti, l'ex re dei paparazzi ha pubblicato delle dichiarazioni apparentemente inviategli proprio da Brocca. Dichiarazioni molto forti in cui l'ex della conduttrice diceva che Totti era innamorato mentre lei era interessata solo alla sua carriera. Adesso Sean Brocca, attraverso il suo legale, Francesca Scarpa, scardina punto su punto le frasi di Corona, dicendo di non averle mai pronunciate.

Sean Brocca, avvisa l'avvocato Scarpa, non ha mai fatto tali affermazioni, che sono all'evidenza ascrivibili ad altro soggetto. Sean Brocca - continua il suo legale - intende specificare che nelle occasioni in cui gli è stato chiesto di riferire della propria relazione con Ilary Blasi ne ha parlato sempre e solo in termini positivi, conservando di lei un bel ricordo.

Nulla di quanto riportato da Corona nelle sue storie su Instagram, insomma, è vero.