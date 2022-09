Ilary Blasi, allusioni-choc sulla sua vita sessuale: chi trascina in tribunale

Francesco Fredella 27 settembre 2022 a

Dagli studi tv alle aule di tribunale. Qualche parole di troppo di Alex Nuccetelli, amico storico di Francesco Totti, potrebbe costare caro: Ilary Blasi ha deciso di sporgere querela per diffamazione dopo le sue ultime esternazioni, quelle relative alla vita sessuale della coppia che è scoppiata. Secondo Nuccetelli, Totti si sarebbe più volte lamentato del fatto che Ilary non si concedesse affermando di avere "mal di testa". Insomma, rivelazioni di una "finezza" unica (ovviamente, è un eufemismo).

Per la verità, Nuccetelli parla da settimane in molti programmi tv svelando dettagli che rompono l'armonia del silenzio, scelto da i due ex. Le sue sono notizie presunte, non si tratta della verità assoluta (servirebbero prove).

Così ora la conduttrice è passata alle vie legali e trascina in tribunale Nuccetelli, pr della Capitale. Scoppia una guerra senza precedenti. Nell'ultima intervista, inoltre, Nuccetelli ha fatto intendere che Ilary potrebbe aver tradito Francesco più volte. Quali sono le prove?

È stato proprio Nuccetelli a svelare di essere stato informato sui social di questa iniziativa legale della Blasi. "Vorrei poter ricordare alla signora Ilary Blasi che il nostro incontro, la nostra conoscenza, ha letteralmente cambiato in positivo la sua vita. E non so per quale motivo la mia ha invece avuto delle difficoltà abnormi", esordisce il pr romano parlando della loro amicizia.

"E le ricordo che farmi scrivere dagli avvocati o procedere con loro nei miei confronti, fa si che si proceda verso una persona povera. Perché dopo anni di Covid il mio lavoro si è fermato e quattro volte sono stato fermato dalla signora in tutti i reality Mediaset", dice. Poi la stoccata finale: "Forse mi confonde con il marito. Però io ho molte altre cose da raccontare. Sono molto contento che la linea vada in questa direzione, almeno mi libero completamente di tutto. Au revoir, stay tuned!".

Per caso Nuccetelli ce l'ha con la Blasi perché vorrebbe fare televisione? E, poi, perché avercela con Ilary? Cosa avrebbe fatto nei suoi confronti? Ma Nuccetelli ad un certo punto sbrocca. "Io che mi aspettavo che un giorno venisse qualcuno a dirmi: ao, Ilary ti ha intestato un attico a Fontana di trevi! Invece mi diffida: la riconoscenza quando l’animo è povero si trasforma in odio", conclude.