Ilary Blasi, la Lucarelli rivela: "Dove sono le borse", il dettaglio su Noemi

Incontro a sorpresa per Selvaggia Lucarelli. La giurata di Ballando con le Stelle ha incontrato per strada Noemi Bocchi. La fidanzata di Francesco Totti, come si vede nella foto diffusa su Instagram, era in compagnia di un'amica. Ma sono due dettagli a insospettire la Lucarelli che si lascia andare all'ironia. "Stavo andando a ritirare un vestito a Roma - ha spiegato - ero a piedi, facevo qualche foto ai tifosi del Betis che hanno invaso il centro e, siccome sono la persona più fisionomista del globo, chi noto per strada? Noemi, la nuova fidanzata di Totti".

Poi ecco la frecciata: "Nulla di che, se non fosse che dalle foto deduciamo che le famose borse di Ilary forse sono state distribuite tra le sue amiche e che lei indossa un paio di sneakers sulla cui linguetta indovinate cosa c'è scritto? CHANEL (nome della secondogenita di Ilary e Totti, ndr)". Il riferimento di Selvaggia è alla presunta disputa tra ex: tra Totti e Ilary Blasi, lei avrebbe sottratto i rolex a lui e lui le borse a lei.

Ma non è tutto, perché la Lucarelli prosegue, mostrando a tutti da che parte sta: "Le volevo dire che deve inventarsi qualcosa di simpatico almeno quanto la storia davanti al negozio di Rolex, per superare Ilary nel mio cuore, poi sono andata dritta".