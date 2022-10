Belen Rodriguez e il "vaffa", clamoroso retroscena

11 ottobre 2022 a

"Non è assolutamente riferito al padre di mia figlia": Belen Rodriguez fa chiarezza su una storia Instagram pubblicata nelle scorse ore. Una storia nella quale la showgirl argentina si riferiva a una non meglio precisata persona scrivendo: "Forse dovrei ogni tanto prendere delle 'lezioni lessicali', così mi è stato detto… ma il vaff***ulo (che si capisce molto facilmente) quando le cose 'qualcuno' le racconta diversamente per i suoi comodi credo sia dovuto e parecchio chiaro, tra l’altro la mia metafora preferita!".

"Il vaff***ulo è dovuto": Belen Rodriguez umilia in pubblico Spinalbese

In molti, a quel punto, avevano collegato le sue parole ad Antonino Spinalbese, ex di Belen. I due hanno avuto anche una figlia insieme, Luna Marì. Lui al momento è nella casa del GfVip come concorrente. Probabilmente dopo avere ricevuto non pochi commenti, la Rodriguez ha deciso di fare chiarezza, sempre nelle sue storie Instagram, dove ha scritto: "Per fare chiarezza. Il mio personale sfogo dell’altro ieri sera è dedicato espressamente ad una persona di cui non intendo rivelare l'identità".

Il chiarimento della conduttrice de Le Iene, però, ha scatenato nuova curiosità tra i suoi follower. Chi sarà mai il destinatario del suo messaggio? E come mai la showgirl non vuole rivelarne l'identità? Un piccolo giallo che difficilmente verrà risolto.