Bonolis in crisi con la Bruganelli? "Sonia in un'altra casa, non è..."

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli vivono in case separate. La notizia non è nuova, visto che già l'imprenditrice aveva ammesso di abitare a pochissima distanza dal marito. Una scelta che, per la Bruganelli, facilita la relazione. Eppure il conduttore di Canale 5 non sembra tanto d'accordo: "Non mi dispiace che mia moglie Sonia si sia trasferita perché è quello che desidera e quando vuoi bene a una persona, imporle qualcosa che non desidera è una pura cattiveria. Ma non è il mio percorso", è stata la risposto al Corriere della Sera.

Qui Bonolis è anche tornato su un tema molto doloroso: la condizione della primogenita e la fede. Dopo aver ammesso di pregare molto – non con Dio, ma "con le persone che non ci sono più", ha detto chiaro e tondo che "Dio non c’entra né come soluzione né come problema".

Il riferimento è alla figlia Silvia, sottoposta da piccolissima a un intervento chirurgico che le compromise parte delle sue capacità motorie e cerebrali dopo un’ipossia: "Piccole rabbie che uno conserva. Non sono felice di questa cosa. Sono felicissimo di Silvia, felicissimo di come è sempre allegra, le voglio un bene dell’anima, mi diverte, è piena di energia". Però - ha proseguito - "quello che è successo è successo, e come disse il Marchese del Grillo: potrò essere ancora un po’ inca***to per ‘sto fatto? Mi fa rabbia perché non ho armi per affrontarlo se non l’accettazione e l’amore. Però a me fa male. Tutto qua".