Michelle Hunziker, siluro di Tomaso? "Ci ha spiegato che lui, in verità..."

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker potrebbero essere tornati insieme dopo l'addio di qualche tempo fa, affidato ad una nota dell'Ansa. Il settimanale Chi, adesso, pubblica le foto della coppia che si ritrova alla insieme con amore per i figli. Ma su Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, spunta un'intervista di una persona molto vicina alla coppia, che ha voluto rimanere anonima. “Tomaso ci ha spiegato che, se fosse solo per lui, non sarebbe tanto convinto di tornare con la Hunziker…”, dice. “Dovrà seguire le regole”, dice ancora un informatore. Insomma, inutile negare che i due potrebbero molto presto tornare insieme. Ma il condizionale è d'obbligo ancora una volta.

Trussardi, secondo quello che racconta la fonte anonima, avrebbe dettato delle condizioni nel caso in cui dovesse tornare in piedi il matrimonio. “Lei però dovrà mangiare tanto fango e stare alle mie regole… Così ci ha detto Trussardi…”, sono queste le sue parole. “In questo modo potrebbe dedicarsi maggiormente alla famiglia…”

La conduttrice e l’imprenditore di nuovo insieme? “Visto che ci sono due figlie piccole (Sole e Celeste) sta prendendo in seria considerazione l’ipotesi…”, risponde ancora la fonte segreta. Dietro l'angolo potrebbe esserci una seconda possibilità. Quindi Trussardi e la Hunziker sono di nuovo nel vortice del gossip.