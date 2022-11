Michelle Hunziker, "qui sono libera di farlo": fucilata a Tomaso Trussardi

05 novembre 2022 a

a

a

Michelle Hunziker si apre ai suoi follower, mostrando la sua nuova casa in un video su Instagram. "La cosa più bella di un viaggio è il ritorno a casa. Rientrare nel mio tempio che ogni giorno curo come se fosse il mio corpo è come ritrovare l’equilibrio dal momento in cui varco la soglia": così scrive la presentatrice 45enne a corredo del video. L'equilibrio di cui parla la Hunziker è, probabilmente, quello ritrovato dopo l'addio a Tomaso Trussardi, con cui però sarebbe in corso un ritorno di fiamma. Non a caso, la casa che la conduttrice mostra è proprio quella in cui si è trasferita, a Milano, dopo la separazione dall'ex marito.

Nel video la showgirl svela alcuni dettagli dell'arredamento studiati per donare all'ambiente tutto il comfort di cui ha bisogno. "Mi accoglie e mi abbraccia nell’armonia creata da me per la mia famiglia - prosegue - Entrano solo le persone che amo e delle quali mi fido. Tolgono le scarpe (da buona Svizzera), il suo profumo avvolgente di oli essenziali, i suoi colori che mi rappresentano come il rosa antico, i colori tenui e chiari della terra, mi calmano mi confortano e mi fanno sentire che questo periodo della mia vita è il più bello di sempre".

"Sono tornati insieme, ma lui...": l'indiscrezione velenosa su Hunziker e Trussardi

Alla fine del post le parole che appaiono come una frecciatina a Trussardi: "Sono una donna, fiera di esserlo, che ha conquistato la cosa più importante: la libertà di essere me stessa, di continuare a seguire i miei sogni e di concedermi il lusso di avere dei bisogni, senza sentirmi più in colpa per aver creato degli spazi tutti miei ricaricata più che mai. Riesco a dare ancora di più alle persone che amo, la vera qualità". Il messaggio sottinteso è che, evidentemente, la showgirl ha bisogno di tornare a trascorrere più tempo per se stessa per capire dove indirizzare il suo futuro.