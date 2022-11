Ilary Blasi furiosa: "Rimorchi di più o...", chi viene polverizzato

Francesco Fredella 09 novembre 2022 a

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, avvenuta ad inizio estate, continua a far parlare tutti. Mentre è in corso la separazione in tribunale (le prossime udienze sono già state fissate), si parla della nuova vita sentimentale di Totti e Noemi Bocchi. Ma non solo. Da tempo si parla anche di un flirt che la Blasi avrebbe con Edmondo Israilovici. È il giornale "Diva e Donna" ad aver condiviso alcune foto della conduttrice dell’Isola dei Famosi con quest’uomo.

Amicizia o amore? Mistero. Se ne parla da settimane e settimane, adesso per la prima volta l'ex di Totti intende mettere le cose in chiaro. Troppe voci di corridoio, troppa gente che parla senza conoscere realmente come stanno le cose, ma questa è la dura legge del gossip. Che non risparmia proprio nessuno. E Ilary, in questo momento della sua vita, lo sa bene.

La Blasi, senza troppi giri di parole, smentisce quella che secondo molti potrebbe essere una storia d'amore. “Hanno detto che tira un’aria di flirt. Secondo me tira un’ariaccia e basta. Com’era il titolo della copertina? Il mondo di Ilary. Mondo, cosa si prova a stare sulle copertine dei giornali scandalistici. Mondo, dimmi la verità: rimorchi di più o ti ho bruciato. Da quanto ci conosciamo? 15 anni? Diciamo che mi hai visto crescere, sei molto più anziano di me”, racconta. Insomma, tra Ilary e Edmondo c'è solo una profonda amicizia. Nulla di più. Intanto, il gossip dell'anno, arriva persino sulla rivista statunitense New York Times con un durissimo attacco di Jason Horowitz, giornalista americano, nei confronti di Totti.