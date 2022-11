Francesco Totti, clamoroso in tribunale: la Bernardini De Pace non c'è

Francesco Fredella 10 novembre 2022 a

Oggi è il giorno tanto atteso. Quello in cui arrivano, in tribunale, Totti e Ilary. Di nuovo. Secondo Dagospia, il primo a parlare in tempi non sospetti della rottura tra l'ex capitano della Roma e la conduttrice de Le iene, si torna in aula per la questione Rolex e borse (ormai sembra una soap). Ma l'ex capitano giallorosso dovrà fare a meno della Bernardini De Pace, una delle avvocatesse matrimonialiste più brave in assoluto. Proprio Dagospia fa sapere: "Totti rompe con l’avvocato De Pace, accordo con Ilary bocciato". Infatti, sembra che dopo mesi e mesi di mediazioni, la Bernardini De Pace aveva trovato la giusta quadra per l'accordo. Ma tutto ciò non avrebbe convinto Totti e così l'avvocato avrebbe rinunciato all'incarico.

Cosa accadrà adesso? A marzo 2023, Ilary Blasi e Francesco Totti si incontreranno in tribunale per la separazione giudiziale. Sempre secondo Roberto D’Agostino, la Bernardini de Pace "non sopportava granché i rilievi dell’avvocatessa sulla sua continua esposizione mediatica”. Inutile negare che da settimane, ormai, la Bocchi è sulle copertine dei giornali. Dopo una storia iniziata in sordina, lei e Totti non si nascondono più. Dalle notizie trapelate sui giornali, i due hanno preso casa a Roma Nord (nel quartiere Vigna Clara) mentre Ilary resta a vivere all'Eur, nella storica grande villa di famiglia. Palla al centro. Adesso la partita si gioca in tribunale con gli avvocati. Spetterà ai giudici stabilire cifre e modalità di una separazione che è stata, in questi mesi, mediatamente molto forte. Non si parla di altro.