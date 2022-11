Michelle Hunziker, "ritorno di fiamma": il dettaglio a cena con Trussardi

16 novembre 2022 a

Erano stati gli apripista di una serie di amori vip infranti in questo 2022. Adesso potrebbero essere i primi a vivere un ritorno di fiamma: stiamo parlando di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, che ultimamente si sono riavvicinati molto. Per qualcuno addirittura sarebbe già scoppiato nuovamente l’amore: dopo la vacanza sulle Dolomiti e le foto delle coccole in montagna, è arrivata anche una sorta di conferma da parte di Trussardi.

L’imprenditore è da sempre riservato sulla sua vita privata e il fatto che abbia aperto qualche scorcio sui social fa pensare che il riavvicinamento è molto concreto. Trussardi ha infatti condiviso uno scatto che raffigura la Hunziker con un bicchiere di vino in mano, ma soprattutto sorridente e felice. Prima ancora aveva rilanciato sul suo profilo una foto con Michelle che teneva in braccio il cane Odino. Ovviamente però ad alimentare il gossip sono stati soprattutto i due scatti condivisi dal ristorante di Tommaso, Trussardi alla scala.

Immancabile anche in questo caso la presenza del cane: che sia stato lui il vero “galeotto”? La serie di indizi seminati dall’imprenditore fanno pensare che lui sia pronto ad annunciare a tutti il ritorno della coppia. La Hunziker, invece, per il momento ha deciso di non condividere nulla sul suo profilo: probabile che voglia ancora mantenere una certa riservatezza su questo delicato momento della sua vita privata.