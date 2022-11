Michelle Hunziker, furibonda lite con la collega? Tam-tam impazzito in tv

17 novembre 2022 a

Ci sarebbe maretta tra Michelle Hunziker e Serena Autieri. Le due, da sempre grandi amiche, si sarebbero allontanate. A rivelarlo Alberto Dandolo. "Non si sono mai risparmiate nel rendere nota la loro grande amicizia che le unisce…", esordisce sulle colonne di Oggi prima di svelare un'indiscrezione. "In molti - prosegue - hanno notato che, dai primi giorni di settembre, le due primedonne non appaiono più assieme in pubbliche istantanee…E anche per le vie della Capitale o nel quadrilatero della moda milanese, non c’è più nessuna traccia".

D'altronde spesso la conduttrice e l'attrice hanno pubblicato scatti in vacanza e dolci dediche. Ora invece più nulla. Un mistero su cui Dandolo ha voluto indagare, venendo a scoprire che tra Michelle e Serena qualcosa sarebbe successo. "I soliti maligni - scrive - parlano di una maretta tra le due". E ancora: "Questa lontananza tra le due sarebbe nata in concomitanza con il riavvicinamento della conduttrice svizzera al marito Tomaso Trussardi".

Da qui la maliziosa domanda: "Una coincidenza? Solo il tempo darà le sue risposte". La Hunziker e Trussardi, infatti, si sarebbero riappacificati. Nonostante le passate smentite dell'imprenditore, le foto non lasciano spazio a dubbi. Da settimane la coppia non fa altro che pubblicare scatti che li vede insieme. Quanto basta a far sognare un ritorno di fiamma.