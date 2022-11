Jennifer Lopez cancella tutto: con Ben Affleck è finita malissimo?

25 novembre 2022 a

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono in crisi? A scatenare la macchina del gossip sulla coppia più amata di Hollywood ci ha pensato, nelle ultime settimane, la mancanza di scatti mano nella mano da parte dei paparazzi. E adesso, a infittire il mistero, ci pensa la stessa cantante su uno dei suoi profili social. Qui, su Instagram, i suoi follower non hanno potuto fare a meno di notare qualcosa di strano, e anche piuttosto indecifrabile. Tutte le foto che la popstar ha collezionato negli anni sul su Instagram sono state cancellate, comprese quelle con Ben. Un taglio definitivo al suo profilo social, che comprendeva ben 88 post. Ma c'è di più. Jennifer ha inoltre sostituito la sua immagine profilo con un uno sfondo nero. Cosa vorrà mai significare?

Il motivo di questa scelta non è dato saperlo al momento, e diverse congetture si rincorrono. C'è chi pensa che si tratti solo di marketing, e che quindi possa rivelarsi come un'uscita promozionale per un nuovo disco. Ma, d'altra parte, le voci sulla presunta crisi, già nell'aria da tempo, vengono ora alimentate. Non a caso, nelle ultime ore, una indiscrezione scottante si è abbattuta sulla coppia, secondo cui nella prima fase della relazione, la cantante e l'attore desideravano rimanere in disparte e quindi hanno cercato in tutti i modi di nascondere la relazione, così Jennifer avrebbe utilizzato come 'esca', un altro attore, collega di set, Ralph Fiennes. Questo sarebbe successo nel 2002, nel momento in cui i Jennifer e Ben si sono fidanzati per la prima volta, per poi separarsi, due anni dopo, fino a ritrovarsi nel 2021 e a sposarsi nell'estate 2022.