Vittorio Feltri, bomba sul caso Hunziker-Trussardi: "Non sono sicuro"

Vittorio Feltri è molto amico di Tomaso Trussardi e conosce bene la situazione con Michelle Hunziker. Il direttore editoriale di Libero, in una intervista al settimanale Oggi, ha rivelato quindi alcuni dettagli sul loro presunto riavvicinamento. Feltri ha intanto spiegato che la coppia non ha deciso affatto di ritornare alla situazione matrimoniale quindi ha confessato di ritenere che le cose tra loro non stiano esattamente come vengono raccontate dalle riviste di gossip.

"Speravo in un loro riavvicinamento e ne sarei felice, ma per ora non hanno deciso un ritorno alla situazione matrimoniale…", ha detto il direttore. "Non sono sicuro che le cose stiano proprio come vengono raccontate". L'intervistatrice ha quindi chiesto a Feltri se sa quale tipo di rapporto hanno la showgirl svizzera e l'imprenditore. E il giornalista ha escluso nella maniera più assoluta che i due siano tornati a vivere insieme: "è incauto, per ora, dire che il matrimonio si è ricomposto".

Feltri, infine, ha raccontato di aver sentito proprio in questi giorni Tomaso. E in questa ultima telefonata pare che Trussardi gli abbia detto di voler continuare a vivere da solo a Bergamo ancora per un paio d’anni: "Proprio in questi giorni mi ha confidato che per un paio d’anni continuerà a vivere da solo". E ha concluso che secondo lui un matrimonio rotto difficilmente si riesce ad aggiustare.