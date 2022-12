Non è l'arena, Massimo Giletti sbotta: "Una scop***a generale!"

12 dicembre 2022 a

Va bene tutto, ma non prendiamoci in giro. Massimo Giletti a Non è l'arena, versione "hard" di mezzanotte, intervista Matteo e Vittoria, giovane coppia italiana diventata ricca e famosa grazie ai loro video intimi pubblicati sulla loro pagina di Onlyfans, il portale per adulti diventato un vero e proprio caso negli ultimi mesi. In studio c'è anche Malena, attrice a luci rosse "professionista" che si congratula con i giovani colleghi "amatoriali" e spiega come funziona il mondo di Onlyfans, dove vip e content creator collaborano quotidianamente aumentando a dismisura i rispettivi business.

E qui Giletti sbotta, perché come ricordava anche Nanni Moretti nel suo film cult Palombella rossa "le parole sono importanti". "Collaborazione? Ha un concetto un po' strano di collaborazione... E' una scop***a generale da quello che capisco! E allora! Usate i termini giusti, me la spacciate come fosse uno scambio intellettuale... 'Vengo lì, collaboro...'. Invece no: c'è una attività, la filmate e la mettete in rete".



"Io inorridisco a pensare che giovani dall'aspetto anche interessante e intelligente si pieghino a fare queste cose - è il commento, durissimo, del filosofo Diego Fusaro -. Mi rivolgo ai giovani: leggete Dante Alighieri e il suo amore per Beatrice, Petrarca e Laura. Non pensate che l'amore sia questa vile forma di godimento. E' importante anche il piacere ma l'amore è altro, il piacere non può prescindere dall'amore altrimenti diventa vile commercio, cari amici".