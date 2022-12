Chiara Ferragni in perizoma nella neve: roba da bollino rosso

27 dicembre 2022 a

Chiara Ferragni e la sua famiglia stanno trascorrendo le vacanze di Natale in montagna, sulle Dolomiti. E proprio dalla neve Chiara, Fedez e la sorella di lei, Valentina Ferragni, stanno pubblicando sui loro profili Instagram, foto e video delle feste anche con esilaranti siparietti con i figli Leone e Vittoria. In uno dei filmati postati dalla fashion blogger ce n'è uno in particolare che sta facendo molto ridere - ma anche molto discutere - i suoi fan e i follower di tutto il mondo.

Chiara e Valentina Ferragni infatti hanno deciso di condividere alcuni scatti e video ad alto tasso erotico. Eccole infatti mentre senza vestiti e con indosso soltanto un reggipetto e un perizoma neri si fanno una passeggiata nelle neve scatenando una "bufera" social. Sebbene molti commenti siano divertiti e positivi, infatti, molti utenti non hanno gradito le immagini che le due influencer hanno postato su Instagram dopo aver trascorso il pomeriggio in mezzo alla neve: "Cosa si fa per un po' di visibilità...", ha scritto qualcuno tra i commenti. "Esibizionista", ha aggiunto un altro. Mentre c'è anche qualcuno che ha ironizzato: "Solo io se esco senza sciarpa, il giorno dopo ho la broncopolmonite"; "Non so come faccia a non morire di freddo io sarei andato in ipotermia"; "Buona Tachipirina a tutti".