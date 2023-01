Belen Rodriguez insultata: "Squallida, fai la f*** perché...", lei lo demolisce

18 gennaio 2023 a

Belen Rodriguez è ormai così famosa che ha fatto l’abitudine al triste fenomeno degli haters, che sui social si sentono in diritto di vomitare critiche distruttive e odio per qualsiasi motivo, soprattutto per i più futili. Stavolta la showgirl argentina ha deciso di rispondere ad alcuni “fenomeni” di Instagram, che le hanno commentato negativamente un video in cui è al parco con la figlia Luna Marì.

Secondo alcuni la Rodriguez si stava mettendo in posa e aveva atteggiamenti da diva: in realtà aveva visto i paparazzi e si è infastidita. “Che spontanea, non sa di essere ripresa”, ha scritto un utente con l’intenzione di prenderla in giro. “Non mi piace essere ripresa mentre sto con i miei figli - ha risposto Belen - sono fatti miei”. Quindi è vero che non era del tutto spontanea nel video, ma solo perché era infastidita per la presenza dei paparazzi. Concetto che ha poi spiegato ancora meglio successivamente.

“Fa la f*** perché sa di essere ripresa dai fotografi, che squallore, mai piaciuta proprio per questo”, ha scritto un altro utente. A questo punto la Rodriguez ha giustamente sbottato: “Io non faccio la f***, io divento rigida, perché vorrei tanto riuscire a uscire con lei senza essere scattata, chiedi al paparazzo. Gli ho detto ma non possiamo evitare visto che ieri le avete già fatto le foto? E quindi per quello sono seria, perché me la prendo, perché un po’ mi manca la mia libertà, soprattutto quando sto con i miei piccoli”.