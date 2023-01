Belen, rivelazione inaspettata: "Mi hanno massacrata"

18 gennaio 2023 a

"Oggi mi hanno proprio massacrata! Domani già lo so che non camminerò": Belen Rodriguez è molto attiva sui social e spesso si apre con i suoi follower. Questa mattina, infatti, ha fatto sapere loro di aver fatto pilates, una disciplina certamente "dolce", ma comunque parecchio intensa, visto che coinvolge diversi muscoli del corpo. Per questo è molto stancante. La conduttrice e showgirl argentina, comunque, non ha mai nascosto di essere una grande appassionata di sport.

Alla Rodriguez piace moltissimo prendersi cura del proprio corpo e proprio per questo motivo pratica anche pilates. Belen, quindi, che è solita raccontare ai propri follower come trascorre le sue giornate, ha raccontato come ha trascorso la mattinata in una delle ultime stories che ha postato sul suo profilo Instagram. Nella foto da lei postata si vedono degli attrezzi di pilates utilizzati durante la lezione.

A livello professionale, questo è un periodo bello pieno per Belen. Sono diversi, infatti, i progetti lavorativi che la tengono occupata al momento. Innanzitutto è al timone del programma di Italia 1 Le Iene, che conduce assieme al collega Teo Mammucari. Poi si occupa anche della linea di abbigliamento "Hinnominate", creata e gestita con i fratelli Jeremias e Cecilia Rodriguez.