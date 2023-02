Ilary Blasi, "che amarezza": con chi ha trascorso San Valentino

15 febbraio 2023 a

Come ha trascorso il giorno di San Valentino Ilary Blasi? La conduttrice ha scelto di trascorrere questa giornata così particolare a casa “con i miei amori”, ovvero le figlie Chanel e Isabel. Invece l'altro figlio, Cristian, sarebbe stato con la sua fidanzata. Nessuna traccia di Bastian Muller, l'imprenditore tedesco con cui la Blasi si frequenta ormai da un po'. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, potrebbe essere stato "trattenuto a Francoforte da impegni di lavoro, visto che la ricorrenza cadeva a inizio settimana".

Nelle storie Instagram della Blasi, si vede una tavola apparecchiata con petali di rosa e candele rosse. Poi la conduttrice inquadra le sue due figlie. Per la serata, le tre avrebbero mangiato sushi take away. Repostando la storia della madre, Chanel ha scritto un commento divertito: “Che amarezza”, con tanto di faccine che ridono.

E Francesco Totti invece? Lui avrebbe trascorso la festa degli innamorati insieme a Noemi Bocchi a Venezia, la città romantica per eccellenza. La nuova fidanzate dell'ex calciatore ha pubblicato un selfie di coppia con Francesco sul suo profilo Instagram. In sottofondo una colonna sonora romantica, "Vorrei" dei Lunapop. Una foto che spazza via tutte le voci di una presunta crisi tra i due.