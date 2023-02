Aurora Ramazzotti, la sorpresa di Michelle: a pochi giorni dal parto...

26 febbraio 2023 a

Michelle Hunziker ha fatto una sorpresa a sua figlia Aurora prima del parto. La Ramazzotti, infatti, è all'ottavo mese di gravidanza e manca ormai poco alla nascita del piccolo, avuto dalla relazione con Goffredo Cerza. Ma cosa ha fatto la Hunziker di preciso? La futura nonna si sta occupando dei preparativi e delle prime sorprese per il bebè.

"Io e le mie piccole aiutanti nel montaggio della culla e fasciatoio di bebè", ha scritto la conduttrice svizzera a corredo di un video pubblicato nelle storie Instagram. Si tratta di un filmato lapse-time, cioè velocizzato, in cui mostra ai suoi follower di aver montato, insieme alle figlie Sole e Celeste, la culla per il neonato in arrivo. La storia, poi, è stata ricondivisa tra le Instagram stories di Aurora, che a corredo del filmato ha aggiunto tante emoticon con la risata.

La Hunziker in un'intervista rilasciata recentemente a Verissimo ha detto: "Aurora ha solo 19 anni in meno di me e io sto per diventare nonna del suo bambino. Non vedo l'ora, il mio cuore scoppia di gioia perché la mia casa sarà piena di bambini". Inoltre, durante la prima puntata del suo one woman show, Michelle Impossible, la conduttrice si è commossa quando Aurora, con il pancione, ha duettato insieme al papà Eros. Infine i tre hanno emozionato il pubblico con chiacchiere di famiglia e aneddoti del passato.