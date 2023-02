Elisabetta Gregoraci, sotto la giacca niente: si voltano tutti

28 febbraio 2023 a

Scandalo a Milano, tutti in tilt per Elisabetta Gregoraci. Paparazzi, passanti e appassionati di moda che come ogni anno hanno invaso la città per la Fashion Week sono stati costretti a voltarsi (e a raccogliere virtualmente la mandibola piombata a terra per lo sconcerto) al passaggio della splendida showgirl calabrese, mai così affascinante e, forse è il caso di dirlo, spregiudicata.

Una visione estrema e sconcertante di cui ha reso testimonianza Ivan Rota, re dei gossippari e penna di punta delle pagine più "godone" di Dagospia (nonché autore del piccantissimo blog di Libero "Periscopio"): "Ma chi è quella ragazza con reggiseno molto hot a vista nel quadrilatero della moda a Milano - si chiede con più di una punta di malizia -. Peccanti ammutoliti. Di chi si trattava? Di Elisabetta Gregoraci che stava per andare a una sfilata con Gabriel Garko".





L'ex signora Briatore, dopo vacanze di Natale e Capodanno in mete esotiche "fotografate" rigorosamente sulla sua pagina Instagram tra bagni in piscina, abiti da sera da mille e una notte e costumi striminziti, ha deciso di fare la vamp facendo concorrenza a Kim Kardashian, per quanto riguarda curve e ammiccamenti, presentandosi sotto la Madonnina in completo giacca e pantalone dorati.

Finché la giacca è abbottonata, nessun "problema". I turbamenti cominciano quando il bottone salta e l'ex concorrente del Grande Fratello Vip mette in mostra la generosa mercanzia. Sotto, niente o quasi: un reggiseno nero con trasparenze assassine è l'unica striscia si stoffa a coprirne le pudenda. Standing ovation dei presenti.