Francesco Totti pronto a traslocare: già crisi con Noemi?

Francesco Totti e Noemi Bocchi non hanno fatto in tempo a traslocare che già sarebbero travolti dai ripensamenti. L'ex capitano della Roma, da qualche mese residente in un attico a Vigna Stelluti, potrebbero cambiare casa e traslocare a Roma sud. Là dove è nato e cresciuto. "La casa dove vive con Noemi è bellissima ma non so quanto rimarranno - confessa a Novella 2000 Alex Nuccetelli, amico del fu calciatore e della sua ex - Francesco ha un altro progetto: vorrebbe prendere un altro appartamento non distante da dove stava prima, all'Eur. Deve trovare gli spazi necessari perché ora sono tanti. Tre figli lui e due lei, che oltretutto vanno molto d'accordo".

Nessuna crisi con la nuova compagna, tiene a precisare: "Si trovano bene. E poi stanno così bene insieme che sarebbero felici ovunque. Qualche sera fa sono andato a cena a casa loro. Sono arrivato che era già tutto pronto, ma credo che Noemi si dia da fare in casa. Hanno una signora che li aiuta ma non credo dorma lì". Nonostante le continue voci, Nuccetelli esclude un matrimonio in vista: "Non credo che Francesco ne vorrebbe un altro, ma un figlio con Noemi potrebbe essere nei suoi pensieri. D'altronde lui ha sempre tenuto tantissimo alla dimensione familiare". Più volte, è noto, Totti chiese in tv all'ormai ex consorte un quarto figlio ma la Blasi liquidò sempre la richiesta. Che con la Bocchi sia la volta buona?

Intanto Nuccetelli non lesina commenti sul nuovo amore della conduttrice di Canale 5. La Blasi ha portato Bastian nel ristorante dove lui è direttore artistico. "Una scelta - la definisce - che mi ha lasciato perplesso, ci parliamo tramite avvocati. Lui non lo conosco, ma le foto che mette Ilary su Instagram, quelle dimostrazioni di affetto non le ha mai avute neanche per Francesco i primi tempi. Le sto vedendo adesso tra Francesco e Noemi".