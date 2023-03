Belen-choc su De Martino: "Corna? A volte la monogamia..."

27 marzo 2023 a

La coppia formata da Belen Rodriguez e Stefano De Martino fa ancora parlare di sé. I due si sono conosciuti ad Amici nel 2012. E in oltre dieci anni la loro relazione ha fatto sognare, ma anche discutere. Di recente la showgirl argentina ha rilasciato un’intervista a Le Iene Inside, per un servizio dedicato all’amore, alla fedeltà e alla monogamia.

Le confidenze fatte da Belen sembrano confermare i presunti tradimenti di De Martino in passato. “Tuo marito è birichino?”, ha chiesto la iena Nina Palmieri. “Mio marito è molto birichino, è un furbacchione De Martino!”, ha risposto senza filtri la conduttrice. E ancora: “Non lo tengo a bada”. “Ma gli spezzi le ossa?”, ha domandato Nina. “Gliele ho spezzate più di una volta”, ha risposto la showgirl.

Poi, parlando in generale del tema dell'amore, ha detto: "L’amore per me è quando riesci ad amare senza dare nulla in cambio. Cosa penso della monogamia? A volte, secondo me, si dovrebbe fare una pausa. Perché no? È un’idea”. In effetti, di pause Belen e Stefano se ne sono concesse diverse. La prima rottura risale al 2015, poi nel 2019 il ritorno di fiamma e la successiva separazione. Infine un nuovo ritorno, che sembra durare tuttora, nel dicembre 2021.