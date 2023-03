Aurora Ramazzotti, lì sotto... una foto sconvolgente

29 marzo 2023 a

Aurora Ramazzotti in versione "alieno". La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, si mostra su Instagram con tanto di occhiali argentati e maglietta attillatta. Anch'essa argentata e con alcuni brillantini. Eppure, ad attirare l'attenzione dei suoi fan è il costo di due accessori. Gli occhiali Balenciaga, appunto, con lenti specchiate e montatura color argento, il cui costo è di ben 385 euro. E la tracolla, anch'essa della stessa Casa di moda, che arriva a quasi 2000 euro sul sito ufficiale della Maison. Insomma, la 26enne è griffatissima.

Aurora è ancora in attesa del parto. Nonostante sia ormai al nono mese, sembra che il primogenito non accenni a voler nascere. Per lei la gravidanza non è stata un periodo semplice. "Ci sono quelle che adorano essere incinte – come mia madre – e altre, come me, che fanno più fatica: non è stato il periodo idilliaco che mi era stato dipinto, ero emozionata ma anche impaurita. Ed è doloroso parlarne perché ti senti sbagliata", ha detto sfogandosi sempre sui social.

"Mi dicevano che dovevo essere felice", ha proseguito precisando però che "la mia generazione vede la genitorialità come qualcosa che ti toglie. Forse io non sono così spaventata all’idea perché ho l’esempio di mia madre".