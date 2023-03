Belen Rodriguez e Cecilia? Una foto pazzesca: come si mostrano

31 marzo 2023 a

Passano gli anni, ma la bellezza delle sorelle Rodriguez non tramonta mai. Anzi, semmai aumenta, così come il loro legame: sono sempre più unite, forti ed esplosive, come si evince anche dallo scatto in total black che sta infiammando i social in queste ore. Belen ha infatti pubblicato un post su Instagram che non ha lasciato indifferenti i fan suoi e della sorella Cecilia.

Eleganti e in look total black, Cecilia ha scelto un pantalone mentre Belen un vestito corto: entrambe bellissime, è bastato uno scatto insieme per infiammare il web. Si è infatti scatenata una pioggia di commenti in cui i complimenti alle sorelle Rodriguez si sprecano. “Bellissime”, “non c’è che dire, mamma e papà hanno fatto un gran lavoro”, “che gnocche”: insomma, ci sono commenti di tutti i tipi, d’altronde stiamo parlando di due personaggi amatissimi sui social, e non solo.

