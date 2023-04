Elisabetta Gregoraci, che "fucilata" a Briatore: "Sono 20 anni che..."

14 aprile 2023 a

Flavio Briatore festeggia il suo compleanno in famiglia. C'è il figlio, Nathan Falco, e c'è anche l'ex moglie, Elisabetta Gregoraci. Mister Billionaire fa 73 anni e celebra l'occasione in un locale esclusivo nel monegasco. Insieme a lui gli affetti di una vita, gli amici più stretti e una enorme torta coloratissima.

Elisabetta Gregoraci, postando sui social alcune immagini della festa, ha scritto: "Buon compleanno Boss dalla tua family". Per l'occasione, come detto, è stata preparata per il manager una speciale torta a sei piani, ognuno dei quali raffigurante una delle sue esperienza lavorative, con la Formula 1 sopra a tutti gli altri.

E ancora, la Gregoraci ha scherzato: "Buon compleanno a te, 20 anni che ti supporto e sopporto". Il matrimonio tra Briatore e Gregoraci è durato nove anni, dal 2008 al 2017, ma i due sono sempre rimasti molto legati. Da par suo, Briatore ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae col figlio e l'ex moglie: "Grazie a tutti per i numerosissimi auguri di buon compleanno che ho ricevuto", ha concluso l'imprenditore.