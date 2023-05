Walter Nudo? "Sfigato": insulti vip per le critiche al manifesto del ragazzo vestito da donna

03 maggio 2023 a

Piovono critiche su Walter Nudo. L'attore ha manifestato sgomento e indignazione per un manifesto pubblicitario apparso all'aeroporto di Linate. Qui si vede un ragazzo vestito da donna. "Non so voi, ma io non vedo nessuna mascolinità e nessuna femminilità - ha tuonato -. E se questo è il messaggio che diamo ai ragazzi che la vedono, non gli diamo punti di riferimento e se poi escono fuori di testa è normale che vanno dallo psicologo".

E ancora: "Noi vaccinati, anzi, noi grandi, cerchiamo di avere più responsabilità e far capire cosa è maschile e cosa è femminile. Perché in una coppia questo è importante", ha detto attirandosi diverse critiche. Tra queste quella dello stilista Marcelo Burlon che non ci è andato affatto per il sottile: "Sei uno sfigato".

E con lui sono stati diversi gli utenti del web a prendere di mira Walter Nudo. "Ma Walter Nudo tutto ok?", si è chiesto qualcuno. Altri invece lo hanno attaccato: "Della serie 'mi scappa di fare un video' dico una cogl***a, magari diventa virale e mi chiamano pure in tv per discuterne", "In un video ha fatto capire di essere a favore degli stereotipi, contro gli psicologi e no vax. un record!".