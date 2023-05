Chanel Totti, "più alcol che...": la frase scandalosa sulla torta di compleanno

Roberto Tortora 24 maggio 2023 a

Non c’è pace per Chanel Totti. Qualsiasi cosa posti sui social, finisce inevitabilmente per attirare più critiche che applausi. Stavolta è stata duramente attaccata per la frase che ha scelto di mettere sulla torta di compleanno dei suoi sedici anni. Per l’occasione, si è fatta preparare infatti una classica torta bianca e rosa con panna, con una scritta decorata: “Reggo più alcol che persone”. Non bastava la solita scritta “Tanti Auguri Chanel” e il numero 16? No, perché non sarebbe “cool” e adatto ai nostri tempi. Oggi si sceglie una frase rappresentativa del carattere della persona. E, a giudicare dalla frase, lo scivolone è reale.

Dopo che la figlia dell’ex-capitano della Roma ha pubblicato sui social il magic moment davanti alla sua torta di compleanno, sui social si sono potuti leggere tantissimi commenti poco lusinghieri. Infatti c’è chi ha scritto: “Un look e una festa decisamente consoni per una sedicenne, pure la scritta non scherza… a me mette una tristezza infinita! Si atteggia troppo da grande”, oppure qualcun altro ha commentato: “Non oso pensare a 20 anni cosa farà”.

C’è chi poi si è paragonato e ha scritto con grande crudeltà: “Avessi fatto io una scritta del genere alla tua età, mia madre mi avrebbe mandato dallo psicologo”. E, ancora: “A 15 anni scrivi queste cose? Ma non ti vergogni?”. Un gesto di maturità Chanel Totti ha avuto di farlo, però, nella reazione a tutta la shitstorm ricevuta, cioè l’indifferenza. E si è fatta vedere innamoratissima accanto al suo fidanzato, Cristian Babalus. I due si sono scattati un selfie mentre sono vicinissimi e lui ha aggiunto allo scatto la seguente didascalia: “Comunque vada”.