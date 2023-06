Chiara Ferragni, "sempre nuda". Il video e il nuovo scandalo

02 giugno 2023 a

a

a

Chiara Ferragni ancora nel mirino degli haters. A sollevare le critiche l'ultimo video pubblicato sulla sua pagina Instagram. Qui la si vede presentare uno dei bikini della sua nuova collezione. Ma i commenti non sono mancati: "Piatta come una tavola", scrive un utente a cui ha fatto eco un'altra: "Alcune donne hanno cambiato il mondo senza mostrare un centimetro di pelle, dico solo questo...". E ancora: "Ultimamente è sempre nuda".

"Li ho fatti inc**** bene!": l'ira furibonda della Ferragni, su chi si sfoga | Guarda

Proprio il suo mostrarsi troppo ha scatenato la bufera. Qualche giorno fa, di fronte a una foto in slip e senza niente addosso, una undicenne le ha dato una bella lezione: "Qual è il messaggio per noi ragazzine? Che per farci notare dobbiamo metterci nude? Io non lo trovo un bel messaggio da mandare. Compro tante cose tue quaderni costumi da bagno vestiti, mi piacciono molto però ultimamente trovo che tante foto sono diventate volgari danno messaggi sbagliati non c'è un senso a questa foto".

"Spero di sbagliarmi...". Chiara Ferragni nuda? Massacrata dalla Guarnieri del Tg5

inita qui? Niente affatto: "Mia mamma ha 34 anni e le foto in costume al mare le mette e ho una bella mamma ma se mettesse una foto così io mi sentirei malissimo penserei che mi devo vergognare del suo comportamento". La Ferragni non ha mai risposto, ma diverse vip hanno dato ragione alla sua fan e non senza evitare stoccate.