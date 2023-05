Chiara Ferragni nuda, Elena Guarnieri del Tg5: "Spero di sbagliarmi..."

29 maggio 2023 a

a

a

Due semplici domande, poste in maniera assolutamente garbata, rimpolpano la polemica sulla foto osé che Chiara Ferragni ha postato su Instagram facendo scandalizzare una ragazzina di 11 anni. Le ha scritte su un post la giornalista Elena Guarnieri per conoscere direttamente dalla influencer le motivazioni che ci sono dietro quello scatto che la ritrae in mutandine di pizzo con le sole mani a coprirle il seno. “Ciao Chiara. Ti senti davvero libera? O qualche volta sei prigioniera del tuo personaggio?", scrive la caporedattrice e storica conduttrice del TG5 in un breve e incisivo tweet. "Questa foto mi fa tenerezza, perché mi fa propendere per la seconda opzione. Spero di sbagliarmi. Un saluto affettuoso".

"Li ho fatti inc**** bene!": l'ira furibonda della Ferragni, su chi si sfoga | Guarda

Chiara Ferragni non ha ancora ritenuto di dover rispondere alla Guarnieri ma ha voluto chiarire con Giulia che le aveva chiesto, tramite un commento, cosa volesse trasmettere alle giovanissime come lei con quella foto. “Qual è il messaggio per noi ragazzine? Che per farci notare dobbiamo metterci nude? Io non lo trovo un bel messaggio da mandare", aveva scritto l'unidicenne, "compro tante cose tue quaderni costumi da bagno vestiti, mi piacciono molto però ultimamente trovo che tante foto sono diventate volgari danno messaggi sbagliati non c'è un senso a questa foto. Mia mamma ha 34 anni e le foto in costume al mare le mette e ho una bella mamma ma se mettesse una foto così io mi sentirei malissimo penserei che mi devo vergognare del suo comportamento.” Parole che per Chiara Ferragni sono la sintesi perfetta di come nessuno dovrebbe vedere e percepire l'immagine postata su Instagram. Secondo l’imprenditrice siamo ancor in un mondo di bigotti che guardano a una foto di quel tipo con vergogna e imbarazzo quando invece dovrebbe essere del tutto normale. Siamo abituati a pensare che mostrare il proprio corpo sia sbagliato anche se non c’è alcuna volgarità nel fotografarsi come ha fatto lei. Giulia vede volgarità in quella foto ma la colpa non è sua bensì degli adulti che la circondano e che la vedono prima di lei.