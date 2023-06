Sonia Bruganelli, lo strano messaggio a Paolo Bonolis: "Auguri. Quella candelina..."

14 giugno 2023 a

Auguri di compleanno speciali quelli che Sonia Bruganelli ha fatto a Paolo Bonolis su Instagram. Il legame tra i due, nonostante la fine della loro storia, sembra essere più solido e affettuoso che mai. Il conduttore di programmi di successo su Mediaset, come Ciao Darwin e Avanti un altro, compie oggi 62 anni e per l'occasione ha spento le candeline con la sua famiglia. Nella foto pubblicata dalla Bruganelli si vede una torta con su scritto "Auguri papà".

Nel post condiviso dall'opinionista con i suoi follower, la foto della torta per Bonolis è accompagnata da una didascalia piuttosto simpatica: "Auguri Paolo. Quella candelina spezzata mi incuriosisce molto". Accanto alla torta, infatti, si vede proprio una candelina spezzata in due. In pochissimo tempo la Bruganelli ha fatto il boom di like e commenti. Qualcuno, tra gli utenti, le ha spiegato che "spezzare le candeline dopo averle spente porta fortuna".

Il gesto della Bruganelli, comunque, è la prova che tra lei e Bonolis ci sia un bel rapporto. Questo è un compleanno importante per l'amato conduttore. Il suo è uno dei volti più riconoscibili degli ultimi decenni soprattutto nel campo dell'intrattenimento televisivo. I fan adesso si chiedono come festeggerà Bonolis questo compleanno e se anche Sonia farà parte delle celebrazioni. Non resta che aspettare per scoprirlo.