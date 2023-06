Paolo Bonolis, brutte voci: "Com'è ridotto dopo l'addio a Sonia Bruganelli"

22 giugno 2023 a

“Paolo Bonolis sta vivendo con grande sofferenza la separazione dall’ormai ex moglie Sonia Bruganelli”: a scriverlo è Alberto Dandolo nella sua rubrica sul settimanale Oggi. Il giornalista ha spiegato che il dispiacere del noto conduttore Mediaset sarebbe "acuito da voci circolate in rete”.

A dare fastidio a Bonolis, secondo Dandolo, sarebbero alcuni pettegolezzi in particolare, "voci che lo vedrebbero, già da oltre un anno, affettivamente legato a una sua giovane collega”. In realtà, stando a quanto risulta al giornalista, il conduttore avrebbe "il cuore assolutamente libero e nutrirebbe ancora un profondo sentimento per Sonia Bruganelli”. La coppia, comunque, nell'annunciare la separazione aveva fatto sapere che l'affetto sarebbe rimasto. Il matrimonio tra i due, tra l'altro, era stato già ampiamente criticato prima dell'annuncio della rottura, quando l'opinionista televisiva aveva parlato delle stanze da letto separate.

Continuando a parlare di Bonolis, poi, Dandolo ha aggiunto: "Chi lo conosce sa bene che ha lottato fino all’ultimo per salvare il suo matrimonio”. Inoltre, secondo quanto riportato dal giornalista, la scelta della separazione non sarebbe partita dal conduttore di Canale 5, che infatti adesso starebbe vivendo queste settimane successive all’addio con grande sofferenza. La rottura tra i due è arrivata come un fulmine a ciel sereno, visto che solo poche settimane fa entrambi avevano smentito le voci di una separazione.