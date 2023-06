Bonolis-Bruganelli, è davvero crisi? La foto che accende il sospetto

15 giugno 2023 a

I dubbi sulla separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli non mancano. Dopo la foto pubblicata dall'imprenditrice in occasione del compleanno dell'ex marito, ci sono alcuni scatti che li vedono ancora affiatati e insieme. Qui il conduttore di Avanti un altro e la Bruganelli vengono paparazzati mentre camminano spalla a spalla per le vie di Roma.

Tanto che Gente, lo stesso settimanale che li ha fotografati, ha lasciato spazio a sospetti: "A giudicare dalle apparenze i due non sembrano una coppia che ha appena annunciato al mondo di essersi separata… A vederli così paiono poco turbati dalla fine di un legame durato 26 anni". Da qui il dubbio: "Viene spontaneo domandarsi: ma davvero è finita tra loro? Solo il tempo lo svelerà".

Nei giorni scorsi i due hanno annunciato la loro separazione, spiegando però che sono genitori e per questo - ha detto la Bruganelli - "continueremo a fare le vacanze insieme, manterremo le stesse dinamiche. È questa la notizia. Non ci sono di mezzo terze persone o amanti. Perché l’amore è complesso, si trasforma. Per i nostri figli siamo mamma e papà da sempre, non cambia niente. Manca solo il rapporto fisico". Insomma, la coppia rimane comunque unita.