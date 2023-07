Fabrizio Corona, "il suo nuovo uomo": lo scoop diventa un tragico autogol

20 luglio 2023 a

Nuovo capitolo nella guerra "social" tra Fabrizio Corona e Antonella Fiordelisi. Qualche giorno fa l'ex re dei paparazzi, che oggi imperversa come influencer ed esperto di gossip, aveva pubblicato una storia su Instagram in compagnia della bella modella ex concorrente del Grande Fratello Vip, ripresa "a tradimento" nello studio del chirurgo estetico Giacomo Urtis, Antonella, sdraiata sul lettino in maglietta e slip, risponde con imbarazzo alle richieste oscene di Corona: "Porco d***, apri un attimo le cosce? Ma sei sprecata per Edoardo Donnamaria".

Donnamaria è il protagonista di Forum ed ex concorrente del GfVip con cui la Fiordelisi ha avuto una breve e tormentata storia. Su Instagram e Telegram, Corona ha rilanciato il rumor secondo cui la Fiordelisi avrebbe un nuovo uomo ma la stessa Antonella (che aveva minacciato di adire alle vie legali per il "video rubato" nello studio di Urtis) smentisce categoricamente.

"Mi dispiace solo per aver rovinato il lavoro dei paparazzi, piazzati sotto casa da giorni", spiega sui social la ragazza inquadrando un amico accanto a lei. I due sono a cena in un ristorante. "Beveva un calice di vino bianco e indossava una camicia nera. Fonti certe...", ironizza la Fiordelisi. Il ragazzo non sarebbe la sua nuova fiamma, ma un semplice amico. E c'è chi bolla lo scoop di Corona come il suo primo, vero e pesante "buco nell'acqua".