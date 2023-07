Guendalina Tavassi, "il mio uomo si è arrabbiato". Colpa di questa foto estrema

25 luglio 2023 a

Eccola, la "vendetta" di Guendalina Tavassi. Dolce, piccantissima vendetta. L'ex concorrente di Grande Fratello e Isola dei famosi, volto notissimo dei salotti televisivi di Mediaset e ospite ricorrente di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5, da giorni è in vacanza a San Felice Circeo, sul Tirreno, insieme al fidanzato Federico Perna ed alcuni amici.

La relazione prosegue alla grande, se non fosse per qualche incidente sul bagnasciuga. Tra le decine di foto e storie pubblicate sulla propria pagina Instagram, la Tavassi ha testimoniato come non solo il ragazzo non sia un drago nel farle le foto in spiaggia, ma sia anche piuttosto portato a "distrarsi", puntando l'obiettivo su altre bellezze al bagno.

L'ira della Tavassi si scatena nel segreto del talamo. Guendalina ha infatti rivelato di aver avuto un nuovo screzio con Federico a causa delle sue scelte sui bikini giudicate dal partner troppo... osè. "Buongiorno ragazzi. Ora vi dico perché Federico è arrabbiato: il problema è il mio bikini - ha spiegato l'influencer -. Che poi, questo costume nasce con una striscia micro nera e io ho fatto anche aggiungere la stoffa".

Da qui, il tentativo di andare incontro ai desiderata di Federico, forse un po' troppo geloso: "Per la felicità del mio fidanzato ho cambiato costume ma sembra sempre uguale. Non è cambiato un ca***o". Delle due l'una: o la Tavassi, per vendicarsi delle tentazioni del fidanzato, continua a esibire mini-bikini, oppure il problema non è nei triangoli di stoffa, ma in quello che gli stessi non riescono a contenere, vale a dire le curve debordanti dell'ex naufraga e gieffina.