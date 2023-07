Belen Rodriguez umiliata dalla sorella di De Martino: un gesto estremo

24 luglio 2023 a

La nuova crisi matrimoniale tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è ormai ufficiale. E le due famiglie si schierano, chi per uno, chi per l'altra. Prima Cecilia Rodriguez ha fatto intendere che l'ex ballerino abbia tradito la moglie: "Te creciò el corazòn cuando perdonaste a quien nunca te pidiò perdòn", ossia "Il tuo cuore è cresciuto quando hai perdonato qualcuno che non ti ha mai chiesto perdono".

Non tutti però hanno apprezzato la difesa di Cecilia: "Tua sorella si dovrebbe vergognare. Ma non pensa ai figli?”, scrivono alcuni utenti del web. E ancora: "Poveretto quel ragazzo, auguro a lui di trovare tutto l'amore del mondo".

A tempo record è arrivata la frecciata della sorella di De Martino, Adelaide. La ragazza ha rimosso la Rodriguez sui social e cancellato le foto in cui era insieme a lei. La mossa di Adelaide ha fatto molto rumore, a maggior ragione perché si tratta di una persona piuttosto riservata. Stando all'esperta di gossip Deianira Marzano, De Martino "si sarebbe sentito tradito sia da Belen sia dalla sua famiglia". La showgirl argentina è stata immortalata in atteggiamenti intimi con una nuova fiamma. Si tratta dell'imprenditore Elio Lorenzoni. Che sia davvero amore?